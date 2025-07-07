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Наталья Вихлянцева: российские теннисистки на Уимблдоне показывают нереальные результаты

Наталья Вихлянцева: российские теннисистки на Уимблдоне показывают нереальные результаты
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева похвалила соотечественниц Анастасию Павлюченкову, Людмилу Самсонову и Мирру Андрееву за результаты на проходящем в эти дни Уимблдоне. Теннисистки вышли в четвертьфинал турнира.

«Наши теннисистки на Уимблдоне показывают нереальные результаты. Анастасия Павлюченкова давно не была на финальных стадиях «Большого шлема». Она очень опытная и умеет пользоваться возможностями, когда кто-то из топ-соперников выходит на ранних стадиях. Уимблдон — всегда сенсационный турнир. Наверное, это связано с тем, что уже середина сезона и многие устали. Хороший результат Людмилы Самсоновой неудивителен, потому что у неё есть титулы на траве.

Мирра Андреева отлично провела сегодня матч на глазах Федерера. Мы радуемся, что все наши девчонки вышли в 1/4. Даже есть шанс на идеальные полуфиналы между Самсоновой и Андреевой и Соболенко и Павлюченковой», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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