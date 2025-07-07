22-летний Бен Шелтон вышел в дебютный четвертьфинал Уимблдона
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10-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025. Для 22-летнего американца это дебютный четвертьфинал на травяном мэйджоре.
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:35 МСК
10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
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|7 7
|7
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|6 1
|5
47
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
В матче 1/8 финала Шелтон (10) со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:1), 7:5 обыграл 47-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.
Встреча теннисистов продлилась 3 часа 8 минут. В её рамках Шелтон восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сонего восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в полуфинал Уимблдона Шелтон сразится с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 19).
Комментарии
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