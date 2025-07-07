Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон — Лоренцо Сонего, результат матча 7 июля 2025, счет 3:1, 4-й круг Уимблдона

22-летний Бен Шелтон вышел в дебютный четвертьфинал Уимблдона
Комментарии

10-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025. Для 22-летнего американца это дебютный четвертьфинал на травяном мэйджоре.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:35 МСК
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 7 7
6 		1 6 1 5
             
Лоренцо Сонего
47
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

В матче 1/8 финала Шелтон (10) со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:1), 7:5 обыграл 47-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.

Встреча теннисистов продлилась 3 часа 8 минут. В её рамках Шелтон восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сонего восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Уимблдона Шелтон сразится с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 19).

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Материалы по теме
Мирра — четвёртая россиянка в четвертьфинале Уимблдона! Такого не было 20 лет!
Мирра — четвёртая россиянка в четвертьфинале Уимблдона! Такого не было 20 лет!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android