22-летний Бен Шелтон вышел в дебютный четвертьфинал Уимблдона

10-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025. Для 22-летнего американца это дебютный четвертьфинал на травяном мэйджоре.

В матче 1/8 финала Шелтон (10) со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:1), 7:5 обыграл 47-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.

Встреча теннисистов продлилась 3 часа 8 минут. В её рамках Шелтон восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сонего восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Уимблдона Шелтон сразится с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 19).