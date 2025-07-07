Впервые за 20 лет до четвертьфинальной стадии Уимблдона дошли четверо россиян

Четыре представителя России сыграют в четвертьфиналах одиночных разрядов Уимблдона-2025. Успешно 1/8 финала соревнований преодолели:

Карен Хачанов;

Анастасия Павлюченкова;

Людмила Самсонова;

Мирра Андреева.

Нельзя не отметить, что в последний раз четыре представителя России доходили до четвертьфинальной стадии травяного турнира «Большого шлема» в 2005 году, ровно 20 лет назад. Это были:

Анастасия Мыскина;

Надежда Петрова;

Мария Шарапова;

Светлана Кузнецова.

На Уимблдоне-2005 дальше всех из россиянок зашла Мария Шарапова, которая в том году защищала титул. Мария в 2005-м проиграла американке Винус Уильямс в полуфинале.