Впервые за 20 лет до четвертьфинальной стадии Уимблдона дошли четверо россиян

Четыре представителя России сыграют в четвертьфиналах одиночных разрядов Уимблдона-2025. Успешно 1/8 финала соревнований преодолели:
Карен Хачанов;
Анастасия Павлюченкова;
Людмила Самсонова;
Мирра Андреева.
Нельзя не отметить, что в последний раз четыре представителя России доходили до четвертьфинальной стадии травяного турнира «Большого шлема» в 2005 году, ровно 20 лет назад. Это были:
Анастасия Мыскина;
Надежда Петрова;
Мария Шарапова;
Светлана Кузнецова.
На Уимблдоне-2005 дальше всех из россиянок зашла Мария Шарапова, которая в том году защищала титул. Мария в 2005-м проиграла американке Винус Уильямс в полуфинале.