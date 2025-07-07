Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Впервые за 20 лет до четвертьфинальной стадии Уимблдона дошли четверо россиян

Впервые за 20 лет до четвертьфинальной стадии Уимблдона дошли четверо россиян
Аудио-версия:
Комментарии

Четыре представителя России сыграют в четвертьфиналах одиночных разрядов Уимблдона-2025. Успешно 1/8 финала соревнований преодолели:

Карен Хачанов;
Анастасия Павлюченкова;
Людмила Самсонова;
Мирра Андреева.

Нельзя не отметить, что в последний раз четыре представителя России доходили до четвертьфинальной стадии травяного турнира «Большого шлема» в 2005 году, ровно 20 лет назад. Это были:

Анастасия Мыскина;
Надежда Петрова;
Мария Шарапова;
Светлана Кузнецова.

На Уимблдоне-2005 дальше всех из россиянок зашла Мария Шарапова, которая в том году защищала титул. Мария в 2005-м проиграла американке Винус Уильямс в полуфинале.

Материалы по теме
Мирра — четвёртая россиянка в четвертьфинале Уимблдона! Такого не было 20 лет!
Мирра — четвёртая россиянка в четвертьфинале Уимблдона! Такого не было 20 лет!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android