Синнер — Димитров: первая ракетка мира проиграл стартовый сет в 1/8 финала Уимблдона-2025

Завершился первый сет матча трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с 21-м номером мирового рейтинга болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала Уимблдона-2025. Стартовую партию со счётом 6:3 неожиданно выиграл Димитров.

Стартовый сет матча Синнера с Димитровым на Центральном корте продлился 41 минуту. В его рамках Димитров реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных, Синнер заработал один, но реализовать его не смог.

Отметим, что за этим матчем из Королевской ложи наблюдает Роджер Федерер со своей женой Миркой.

Победитель матча Синнер — Димитров за выход в полуфинал Уимблдона-2025 сразится с 10-й ракеткой мира, 22-летним американцем Беном Шелтоном (10).