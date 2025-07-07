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Синнер — Димитров: первая ракетка мира проиграл стартовый сет в 1/8 финала Уимблдона-2025

Синнер — Димитров: первая ракетка мира проиграл стартовый сет в 1/8 финала Уимблдона-2025
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Завершился первый сет матча трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с 21-м номером мирового рейтинга болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала Уимблдона-2025. Стартовую партию со счётом 6:3 неожиданно выиграл Димитров.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		3
6 		4
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Стартовый сет матча Синнера с Димитровым на Центральном корте продлился 41 минуту. В его рамках Димитров реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных, Синнер заработал один, но реализовать его не смог.

Отметим, что за этим матчем из Королевской ложи наблюдает Роджер Федерер со своей женой Миркой.

Победитель матча Синнер — Димитров за выход в полуфинал Уимблдона-2025 сразится с 10-й ракеткой мира, 22-летним американцем Беном Шелтоном (10).

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