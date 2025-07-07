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«У меня действительно есть шанс». Джокович — о борьбе с Алькарасом и Синнером на Уимблдоне

«У меня действительно есть шанс». Джокович — о борьбе с Алькарасом и Синнером на Уимблдоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал слова своего бывшего тренера Горана Иванишевича, который считает, что серб является главным фаворитом Уимблдона-2025 и способен навязать борьбу за чемпионский титул итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу.

— Ваш бывший тренер Горан Иванишевич сказал, что вы единственный способны обыграть Алькараса и Синнера и что вы фаворит этого турнира. Согласны?
— Я люблю Горана и счастлив, что он отвечает мне взаимностью. Но на данный момент я не считаю себя фаворитом против этих ребят. Думаю, фавориты — это они, оба. Но, пожалуй, мой лучший шанс против них здесь. Если я встречусь с одним из них или с обоими, а я надеюсь на это… Это значит, что я дойду до финала. Тогда, естественно, буду искать свою лучшую игру для победы. Думаю, у меня действительно есть шанс, в этом нет сомнений.

Мои результаты на траве, даже в прошлые годы — это свидетельство моей уверенности на этом покрытии. Я показываю очень хороший теннис в этом году. Чувствую себя отлично, уверенно. Мотивирован пройти до самого конца. Посмотрим, как будет, — сказал Джокович на пресс-конференции после матча четвёртого круга Уимблдона.

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