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Джокович ответил, обсудил ли с Федерером идею выпить «Маргариту» на пляже в будущем

Джокович ответил, обсудил ли с Федерером идею выпить «Маргариту» на пляже в будущем
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал об общении со швейцарцем Роджером Федерером после выхода в 1/4 финала Уимблдона-2025.

В матче четвёртого круга 38-летний Джокович (6) со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (11). Федерер с женой Миркой наблюдал за поединком из Королевской ложи.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:40 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 4
1 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Удалось после матча пообщаться с Роджером, обсудить «Маргариту» на пляже, о которой вы говорили?
— Мы очень коротко пообщались, поздоровались, он меня поздравил и сказал, что это был классный матч. Вот и всё. Это было очень коротко, но очень приятно, что он пришёл. Это одна из величайших легенд в истории тенниса, когда он на трибунах — это всегда нечто особенное. Рад, что смог снять проклятие и победить, когда он был на матче. Большое облегчение, — сказал Джокович на пресс-конференции.

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