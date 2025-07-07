Джокович ответил, обсудил ли с Федерером идею выпить «Маргариту» на пляже в будущем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал об общении со швейцарцем Роджером Федерером после выхода в 1/4 финала Уимблдона-2025.

В матче четвёртого круга 38-летний Джокович (6) со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (11). Федерер с женой Миркой наблюдал за поединком из Королевской ложи.

— Удалось после матча пообщаться с Роджером, обсудить «Маргариту» на пляже, о которой вы говорили?

— Мы очень коротко пообщались, поздоровались, он меня поздравил и сказал, что это был классный матч. Вот и всё. Это было очень коротко, но очень приятно, что он пришёл. Это одна из величайших легенд в истории тенниса, когда он на трибунах — это всегда нечто особенное. Рад, что смог снять проклятие и победить, когда он был на матче. Большое облегчение, — сказал Джокович на пресс-конференции.