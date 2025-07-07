Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала Уимблдона, где сыграет с Людмилой Самсоновой
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Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025, обыграв в матче 1/8 финала датчанку Клару Таусон (22-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.
Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 21:05 МСК
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
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22
Клара Таусон
К. Таусон
Матч продлился 1 час 8 минут. За время игры Ига Швёнтек сделала четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Клара Таусон выполнила в матче один эйс, допустила три двойных и реализовала два брейк-пойнта из двух.
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Ига Швёнтек сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой, которая в своём матче 1/8 финала была сильнее испанки Джессики Бузас-Манейро (7:5, 7:5).
Комментарии
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