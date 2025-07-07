Янник Синнер — Григор Димитров: первая ракетка мира — в сете от вылета с Уимблдона-2025

Завершился второй сет матча трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с 21-м номером мирового рейтинга болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала Уимблдона-2025. Вторую партию со счётом 7:5 выиграл Димитров, тем самым Григор повёл 2:0 по сетам.

Второй сет матча Синнера с Димитровым продлился 51 минуту. В его рамках Янник реализовал один заработанный брейк-пойнт, а Григор — два из трёх заработанных. После этого сета на стадионе закроют крышу.

Отметим, что за этим матчем из Королевской ложи наблюдает Роджер Федерер со своей женой Миркой.

Победитель матча Синнер — Димитров за выход в полуфинал Уимблдона-2025 сразится с 10-й ракеткой мира 22-летним американцем Беном Шелтоном (10).