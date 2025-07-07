Мирра Андреева, Уимблдон: результаты игр на 7 июля, следующий соперник, путь до титула
Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат её четвёртого матча, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Проведённые матчи Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025:
- Первый круг. Мирра Андреева (Россия, 7) — Маяр Шериф (Египет) — 6:3, 6:3
- Второй круг. Мирра Андреева (Россия, 7) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:1, 7:6 (7:4)
- Третий круг. Мирра Андреева (Россия, 7) — Хейли Баптист (США) — 6:1, 6:3
- 1/8 финала. Мирра Андреева (Россия, 7) — Эмма Наварро (США, 10) – 6:2, 6:3.
Следующий матч Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025:
- 1/4 финала. Мирра Андреева (Россия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Потенциальный путь Мирры Андреевой к титулу:
- Полуфинал. Мирра Андреева (Россия, 7) — Ига Швёнтек (Польша, 8)
- Финал. Мирра Андреева (Россия, 7) — Арина Соболенко (Беларусь, 1).
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