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Россия лидирует среди стран на Уимблдоне-2025 по количеству четвертьфиналистов

Россия получила наибольшее представительство в четвертьфинальной стадии одиночных разрядов Уимблдона-2025. За выходы в полуфиналы поборются четверо представителей России: Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева.

Представительство стран в четвертьфинальной стадии Уимблдона-2025:

1. Россия — 4 теннисиста (1 мужчина + 3 женщины)

2. США — 3 (2+1)

3. Италия — 2 (2+0)*

4. Испания — 1 (1+0)

5. Великобритания — 1 (1+0)

6. Польша — 1 (0+1)

7. Сербия — 1 (1+0)

8. Германия — 1 (0+1)

8. Беларусь – 1 (0+1)

8. Швейцария — 1 (0+1)

8. Болгария – 1 (1+0)*

* Матч итальянца Янника Синнера с болгарином Григором Димитровым пока не завершился. Однако его исход не повлияет на лидерство России в вышеприведённой таблице.