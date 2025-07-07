Россия лидирует среди стран на Уимблдоне-2025 по количеству четвертьфиналистов
Поделиться
Россия получила наибольшее представительство в четвертьфинальной стадии одиночных разрядов Уимблдона-2025. За выходы в полуфиналы поборются четверо представителей России: Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева.
Представительство стран в четвертьфинальной стадии Уимблдона-2025:
1. Россия — 4 теннисиста (1 мужчина + 3 женщины)
2. США — 3 (2+1)
3. Италия — 2 (2+0)*
4. Испания — 1 (1+0)
5. Великобритания — 1 (1+0)
6. Польша — 1 (0+1)
7. Сербия — 1 (1+0)
8. Германия — 1 (0+1)
8. Беларусь – 1 (0+1)
8. Швейцария — 1 (0+1)
8. Болгария – 1 (1+0)*
* Матч итальянца Янника Синнера с болгарином Григором Димитровым пока не завершился. Однако его исход не повлияет на лидерство России в вышеприведённой таблице.
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
0 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|1
|
|7
|1
21
Григор Димитров
Г. Димитров
Комментарии
- 7 июля 2025
-
22:42
-
22:42
-
22:35
-
22:34
-
22:25
-
22:16
-
22:16
-
21:51
-
21:37
-
21:35
-
21:31
-
21:17
-
21:15
-
21:10
-
21:06
-
21:04
-
20:55
-
20:47
-
20:36
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:15
-
20:10
-
19:54
-
19:50
-
19:49
-
19:43
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:05
-
18:58
-
18:49