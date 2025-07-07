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Россия лидирует среди стран на Уимблдоне-2025 по количеству четвертьфиналистов

Россия лидирует среди стран на Уимблдоне-2025 по количеству четвертьфиналистов
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Россия получила наибольшее представительство в четвертьфинальной стадии одиночных разрядов Уимблдона-2025. За выходы в полуфиналы поборются четверо представителей России: Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева.

Представительство стран в четвертьфинальной стадии Уимблдона-2025:

1. Россия — 4 теннисиста (1 мужчина + 3 женщины)
2. США — 3 (2+1)
3. Италия — 2 (2+0)*
4. Испания — 1 (1+0)
5. Великобритания — 1 (1+0)
6. Польша — 1 (0+1)
7. Сербия — 1 (1+0)
8. Германия — 1 (0+1)
8. Беларусь – 1 (0+1)
8. Швейцария — 1 (0+1)
8. Болгария – 1 (1+0)*

* Матч итальянца Янника Синнера с болгарином Григором Димитровым пока не завершился. Однако его исход не повлияет на лидерство России в вышеприведённой таблице.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		5 1
6 		7 1
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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