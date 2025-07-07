Энди Маррей раскритиковал решение закрыть крышу в матче Синнера с Димитровым на Уимблдоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей раскритиковал решение закрыть крышу на стадионе после второго сета в матче трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с 21-м номером мирового рейтинга болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала Уимблдона-2025.

«Так нелепо закрывать крышу на этом этапе матча. До наступления темноты ещё как минимум час… Можно сыграть больше сета… Это турнир на открытом воздухе!» — написал Маррей в социальной сети.

Отметим, что Димитров неожиданно ведёт в матче с Синнером на Уимблдоне со счётом 6:3, 7:5.