Энди Маррей раскритиковал решение закрыть крышу в матче Синнера с Димитровым на Уимблдоне
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей раскритиковал решение закрыть крышу на стадионе после второго сета в матче трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с 21-м номером мирового рейтинга болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
0 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|1
|
|7
|1
21
Григор Димитров
Г. Димитров
«Так нелепо закрывать крышу на этом этапе матча. До наступления темноты ещё как минимум час… Можно сыграть больше сета… Это турнир на открытом воздухе!» — написал Маррей в социальной сети.
Отметим, что Димитров неожиданно ведёт в матче с Синнером на Уимблдоне со счётом 6:3, 7:5.
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