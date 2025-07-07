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Энди Маррей раскритиковал решение закрыть крышу в матче Синнера с Димитровым на Уимблдоне

Энди Маррей раскритиковал решение закрыть крышу в матче Синнера с Димитровым на Уимблдоне
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей раскритиковал решение закрыть крышу на стадионе после второго сета в матче трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с 21-м номером мирового рейтинга болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		5 1
6 		7 1
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«Так нелепо закрывать крышу на этом этапе матча. До наступления темноты ещё как минимум час… Можно сыграть больше сета… Это турнир на открытом воздухе!» — написал Маррей в социальной сети.

Отметим, что Димитров неожиданно ведёт в матче с Синнером на Уимблдоне со счётом 6:3, 7:5.

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