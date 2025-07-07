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Синнер повредил руку в матче с Димитровым в 1/8 финала Уимблдона-2025

Синнер повредил руку в матче с Димитровым в 1/8 финала Уимблдона-2025
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер брал медицинский тайм-аут во втором сете матча с 21-м номером мирового рейтинга болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		5 2
6 		7 2
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Это произошло при счёте 3:6, 2:3. Вышедший на корт физиотерапевт несколько минут массировал Синнеру травмированную руку. Отметим, что ещё в первом сете Янник упал, ударившись локтем. По всей видимости, рука продолжала его беспокоить и дальше.

Фото: скриншот из трансляции

Победитель матча Синнер — Димитров за выход в полуфинал Уимблдона-2025 сразится с 10-й ракеткой мира 22-летним американцем Беном Шелтоном (10).

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