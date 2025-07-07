Синнер повредил руку в матче с Димитровым в 1/8 финала Уимблдона-2025

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер брал медицинский тайм-аут во втором сете матча с 21-м номером мирового рейтинга болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала Уимблдона-2025.

Это произошло при счёте 3:6, 2:3. Вышедший на корт физиотерапевт несколько минут массировал Синнеру травмированную руку. Отметим, что ещё в первом сете Янник упал, ударившись локтем. По всей видимости, рука продолжала его беспокоить и дальше.

Фото: скриншот из трансляции

Победитель матча Синнер — Димитров за выход в полуфинал Уимблдона-2025 сразится с 10-й ракеткой мира 22-летним американцем Беном Шелтоном (10).