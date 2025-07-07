Димитров снялся с матча с Синнером в 1/8 финала Уимблдона-2025, ведя 2:0 по сетам

21-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров снялся с матча с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в 1/8 финала Уимблдона-2025. Димитров вёл 2:0 (6:3, 7:5) по сетам.

Димитров получил травму при счёте 2:2 в третьем сете. Он схватился за подмышку сразу после того, как подал эйс. Исходя из движений болгарина, это может быть растяжение грудной мышцы.

Фото: скриншот из трансляции

Синнер пришёл на сторону Григора, чтобы помочь ему. На корт вышли врачи, после чего Григор отправился в подтрибунное помещение. После чего заявил о решении сняться с поединка. Димитров покидал корт в слезах.

Синнер (1) за выход в полуфинал Уимблдона-2025 сразится с 10-й ракеткой мира, 22-летним американцем Беном Шелтоном (10).