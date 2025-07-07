Синнер — о снятии Димитрова: я вообще не воспринимаю это как победу

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 на снятии болгарина Григора Димитрова, который вёл 2:0 по сетам в их матче 1/8 финала.

«Честно говоря, я не знаю, что сказать… Григор — невероятный игрок, сегодня мы снова в этом убедились. Ему так не везло в прошлом, мы друзья и хорошо знаем друг друга. Видеть его в таком положении… Честно говоря, если бы был шанс, он больше заслуживал выхода в следующий круг. Сейчас я желаю ему скорейшего выздоровления.

Я вообще не воспринимаю это как победу. Это просто очень неудачный момент.

На последних турнирах «Большого шлема» он страдал от травм, это действительно тяжело. Мы все знаем, как он необходим этому виду спорта и сколько для него сделал.

Спасибо, что пришли, это не тот финал, на который мы рассчитывали. Давайте пожелаем ему всего наилучшего и поаплодируем», — сказал Синнер в интервью на корте.