«Была чуть более нервной». Андреева – о своём состоянии в матче 1/8 финала Уимблдона

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свою игру в 1/8 финала Уимблдона-2025, в которой она была сильнее американской теннисистки Эммы Наварро (6:2, 6:3).
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
— Если говорить только о твоём сегодняшнем выступлении — счёт 6:2, 6:3 за час с четвертью. Что тебе больше всего понравилось в своей игре?
— Мне показалось, что подача сегодня была неплохой. Думаю, я выиграла несколько лёгких очков благодаря подаче. Так что я рада, что Кончита даёт мне хорошие советы — моя подача продолжает работать и остаётся эффективной. В целом я довольна уровнем, который сегодня показала на корте, потому что, как мне кажется, я была чуть более нервной, чем обычно. Именно поэтому иногда случались ошибки, которых я обычно не допускаю. Так что я просто рада тому, как держала себя на корте. Я говорила себе: играй очко за очком — и старалась придерживаться этого на протяжении всего матча, – сказал Андреева в интервью на корте.
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Мирра Андреева сыграет с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.
- 7 июля 2025
-
23:28
-
23:27
-
23:22
-
23:02
-
22:53
-
22:42
-
22:42
-
22:35
-
22:34
-
22:25
-
22:16
-
22:16
-
21:51
-
21:37
-
21:35
-
21:31
-
21:17
-
21:15
-
21:10
-
21:06
-
21:04
-
20:55
-
20:47
-
20:36
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:15
-
20:10
-
19:54
-
19:50
-
19:49
-
19:43
-
19:30
-
19:25