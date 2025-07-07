«Была чуть более нервной». Андреева – о своём состоянии в матче 1/8 финала Уимблдона

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свою игру в 1/8 финала Уимблдона-2025, в которой она была сильнее американской теннисистки Эммы Наварро (6:2, 6:3).

— Если говорить только о твоём сегодняшнем выступлении — счёт 6:2, 6:3 за час с четвертью. Что тебе больше всего понравилось в своей игре?

— Мне показалось, что подача сегодня была неплохой. Думаю, я выиграла несколько лёгких очков благодаря подаче. Так что я рада, что Кончита даёт мне хорошие советы — моя подача продолжает работать и остаётся эффективной. В целом я довольна уровнем, который сегодня показала на корте, потому что, как мне кажется, я была чуть более нервной, чем обычно. Именно поэтому иногда случались ошибки, которых я обычно не допускаю. Так что я просто рада тому, как держала себя на корте. Я говорила себе: играй очко за очком — и старалась придерживаться этого на протяжении всего матча, – сказал Андреева в интервью на корте.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Мирра Андреева сыграет с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.