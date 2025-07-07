Фото: Димитров в слезах покидает корт после снятия с матча с Синнером, в котором вёл 2:0

21-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров в слезах покидал корт после решения сняться с матча с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в 1/8 финала Уимблдона-2025, где вёл 2:0 по сетам.

Фото: эфир Eurosport

Димитров получил травму при счёте 2:2 в третьем сете. Он схватился за подмышку сразу после того, как подал эйс. Исходя из движений болгарина, это может быть растяжение правой грудной мышцы.

Григор Димитров неожиданно обыгрывал Синнера со счётом 6:3, 7:5. Перед стартом третьего сета на Центральном корте закрыли крышу. Это решение резко раскритиковал Энди Маррей.