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«Наконец-то отыграюсь!» Мирра Андреева пошутила о роли тренера Кончиты на турнире легенд

«Наконец-то отыграюсь!» Мирра Андреева пошутила о роли тренера Кончиты на турнире легенд
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева пошутила о работе в качестве тренера своей наставницы Кончиты Мартинес на турнире легенд на Уимблдоне-2025.

— Ходят слухи, что Кончита будет играть в турнире легенд, а ты будешь её тренером. Это правда?
— Да! Наконец-то я отыграюсь! (Смеётся.) Не знаю точно… Кажется, она начинает завтра, да? Ладно. Я уже думаю о плакате, который хочу сделать, и надеюсь, кто-нибудь поможет мне с этим. Я приду на корт с огромным плакатом, буду её поддерживать и, конечно, тренировать, потому что, по-моему, пришло моё время отомстить ей! — сказала Андреева в интервью после матча 1/8 финала Уимблдона-2025.

Ранее Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

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