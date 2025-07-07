Григор Димитров снялся с матча на пятом турнире «Большого шлема» подряд

21-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров сегодня, 7 июля, снялся с матча из-за травмы на пятом турнире «Большого шлема» подряд. Это произошло на Уимблдоне-2025.

Уимблдон-2024. Четвёртый круг. Даниил Медведев (Россия, 5) — Димитров (10) — 5:3, снятие.

US Open — 2024. 1/4 финала Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Димитров (9) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1, снятие.

Australian Open — 2025. Первый круг. Франческо Пассаро (Италия, LL) — Димитров (10) — 7:5, 2:1, снятие.

«Ролан Гаррос» — 2025. Первый круг. Итан Куинн (США, Q) — Димитров (16) — 2:6, 3:6, 6:2, снятие.

Уимблдон-2025. Янник Синнер (Италия, 1) — Димитров (19) — 3:6, 5:7, 2:2, снятие.