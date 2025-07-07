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Григор Димитров снялся с матча на пятом турнире «Большого шлема» подряд

Григор Димитров снялся с матча на пятом турнире «Большого шлема» подряд
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21-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров сегодня, 7 июля, снялся с матча из-за травмы на пятом турнире «Большого шлема» подряд. Это произошло на Уимблдоне-2025.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		5 2
6 		7 2
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Уимблдон-2024. Четвёртый круг. Даниил Медведев (Россия, 5) — Димитров (10) — 5:3, снятие.
US Open — 2024. 1/4 финала Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Димитров (9) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1, снятие.
Australian Open — 2025. Первый круг. Франческо Пассаро (Италия, LL) — Димитров (10) — 7:5, 2:1, снятие.
«Ролан Гаррос» — 2025. Первый круг. Итан Куинн (США, Q) — Димитров (16) — 2:6, 3:6, 6:2, снятие.
Уимблдон-2025. Янник Синнер (Италия, 1) — Димитров (19) — 3:6, 5:7, 2:2, снятие.

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