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Стало известно, что Димитров сказал Синнеру, после того как травмировался на Уимблдоне

Стало известно, что Димитров сказал Синнеру, после того как травмировался на Уимблдоне
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Стало известно, что 21-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров сказал трёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема», лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру после того, как серьёзно травмировался в их матче в 1/8 финала Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		5 2
6 		7 2
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«Моей грудной мышце конец», — сказал Димитров Синнеру, смеясь, по всей видимости, от боли (момент попал в трансляцию).

Фото: скриншот из трансляции ESPN

Димитров получил травму при счёте 2:2 в третьем сете. Он схватился за подмышку сразу после того, как подал эйс. Исходя из движений болгарина, это может быть растяжение правой грудной мышцы.

Синнер сначала помог Димитрову подняться и добраться до скамьи. А после снятия Янник помогал Григору собрать сумки и проводил его с корта.

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