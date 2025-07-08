Стало известно, что Димитров сказал Синнеру, после того как травмировался на Уимблдоне

Стало известно, что 21-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров сказал трёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема», лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру после того, как серьёзно травмировался в их матче в 1/8 финала Уимблдона-2025.

«Моей грудной мышце конец», — сказал Димитров Синнеру, смеясь, по всей видимости, от боли (момент попал в трансляцию).

Фото: скриншот из трансляции ESPN

Димитров получил травму при счёте 2:2 в третьем сете. Он схватился за подмышку сразу после того, как подал эйс. Исходя из движений болгарина, это может быть растяжение правой грудной мышцы.

Синнер сначала помог Димитрову подняться и добраться до скамьи. А после снятия Янник помогал Григору собрать сумки и проводил его с корта.