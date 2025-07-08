Определились все пары 1/4 финала Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде

В понедельник, 7 июля, прошли заключительные матчи 1/8 финала травяного турнира серии «Большого шлема» Уимблдона-2025, который проходит в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами 1/4 финала турнира.

Уимблдон-2025. 1/4 финала. Одиночный разряд, женщины.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Лаура Зигемунд (Германия);

Аманда Анисимова (США, 13) — Анастасия Павлюченкова (Россия);

(Россия); Мирра Андреева (Россия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария);

Ига Швёнтек (Польша, 8) — Людмила Самсонова (Россия, 18).

Турнир женского одиночного разряда Уимблдона-2025 проходит с 30 июня по 12 июля. Действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова.