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Определились все пары 1/4 финала Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде

Определились все пары 1/4 финала Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде
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В понедельник, 7 июля, прошли заключительные матчи 1/8 финала травяного турнира серии «Большого шлема» Уимблдона-2025, который проходит в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами 1/4 финала турнира.

Уимблдон-2025. 1/4 финала. Одиночный разряд, женщины.

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Лаура Зигемунд (Германия);
  • Аманда Анисимова (США, 13) — Анастасия Павлюченкова (Россия);
  • Мирра Андреева (Россия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария);
  • Ига Швёнтек (Польша, 8) — Людмила Самсонова (Россия, 18).

Турнир женского одиночного разряда Уимблдона-2025 проходит с 30 июня по 12 июля. Действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова.

Сетка одиночного женского турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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