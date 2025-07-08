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Новак Джокович, Уимблдон 2025: результаты матчей на 7 июля, следующий соперник, путь до титула

Новак Джокович, Уимблдон: результаты игр на 7 июля, следующий соперник, путь до титула
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результаты его прошедших поединков, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Новака Джоковича на Уимблдоне-2025:

первый круг. Новак Джокович (Сербия, 6) — Александр Мюллер (Франция) — 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2;
второй круг. Новак Джокович (Сербия, 6) — Даниэль Эванс (Великобритания, WC) — 6:3, 6:2, 6:0.
третий круг. Новак Джокович (Сербия, 6) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:3, 6:0, 6:4.
1/8 финала. Новак Джокович (Сербия, 6) — Алекс де Минор (Австралия, 11) — 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Следующий матч Новака Джоковича на Уимблдоне-2025:

1/4 финала. Новак Джокович (Сербия, 6) — Флавио Коболли (Италия, 22).

Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу на Уимблдоне-2025:

полуфинал. Новак Джокович (Сербия, 6) — Янник Синнер (Италия, 1);
финал. Новак Джокович (Сербия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

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Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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