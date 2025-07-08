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Определились четвертьфинальные пары мужского Уимблдона-2025

Определились четвертьфинальные пары мужского Уимблдона-2025
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Определились четвертьфинальные пары текущего розыгрыша Уимблдона у мужчин.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины. Четвертьфинальные пары:

Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 10)
Флавио Коболли (Италия, 22) — Новак Джокович (Сербия, 6)
Тейлор Фриц (США, 5) — Карен Хачанов (Россия, 17)
Кэмерон Норри (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

Действующим чемпионом Уимблдона является вторая ракетка мира Карлос Алькарас. В 2024-м Карлос успешно защитил титул, в финале в трёх сетах обыграв серба Новака Джоковича.

Финал травяного турнира «Большого шлема» у мужчин пройдёт в воскресенье, 13 июля.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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