Определились четвертьфинальные пары мужского Уимблдона-2025

Определились четвертьфинальные пары текущего розыгрыша Уимблдона у мужчин.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины. Четвертьфинальные пары:

Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 10)

Флавио Коболли (Италия, 22) — Новак Джокович (Сербия, 6)

Тейлор Фриц (США, 5) — Карен Хачанов (Россия, 17)

Кэмерон Норри (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

Действующим чемпионом Уимблдона является вторая ракетка мира Карлос Алькарас. В 2024-м Карлос успешно защитил титул, в финале в трёх сетах обыграв серба Новака Джоковича.

Финал травяного турнира «Большого шлема» у мужчин пройдёт в воскресенье, 13 июля.