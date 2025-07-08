Синнер — самый молодой игрок после Сампраса и Джоковича с 7 четвертьфиналами подряд на ТБШ
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал одиночного разряда на седьмом турнире «Большого шлема» подряд.
Это произошло на Уимблдоне-2025. Синнер вышел в четвертьфинал после снятия болгарина Григора Димитрова из-за травмы. Причём последний вёл в матче со счётом 2:0 по сетам.
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|2
|
|7
|2
21
Григор Димитров
Г. Димитров
Синнер, которому сейчас 23 года и 318 дней, стал третьим самым молодым игроком в истории Открытой эры (с 1968 года), которому удалось достигнуть серии в семь и более выходов в 1/4 финала ТБШ, сообщает Opta Ace. В более раннем возрасте это добились только американец Пит Сампрас и серб Новак Джокович.
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