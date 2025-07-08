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Шелтон — о концовке матча с Сонего: говорил себе, что хочу играть ещё один тай-брейк

Шелтон — о концовке матча с Сонего: говорил себе, что хочу играть ещё один тай-брейк
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10-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Уимблдона-2025, в котором он был сильнее с итальянского теннисиста Лоренцо Сонего (3:6, 6:1, 7:6 (7:1), 7:5).

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:35 МСК
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 7 7
6 		1 6 1 5
             
Лоренцо Сонего
47
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

— Последний гейм, когда ты сделал брейк, был очень вдохновляющим — будто нарезка лучших моментов. О чём ты думал, перед тем как выйти на подачу соперника?
— Я говорил себе: «Не хочу играть ещё один тай-брейк». Особенно против такого подающего, как он. Обычно второй шанс не даётся, так что я действительно хотел реализовать этот 15:40. Я горжусь тем, как провёл этот последний гейм — это был, пожалуй, мой лучший теннис, лучшие приёмы. Именно на таком уровне мне нужно играть, чтобы идти дальше по турниру. Закончить матч так — это серьёзный заряд уверенности, — сказал Шелтон в интервью после матча.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Бен Шелтон сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

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