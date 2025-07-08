Уимблдон-2025, мужчины: результаты игрового дня 7 июля

7 июля в Лондоне, Великобритания, прошёл восьмой игровой день мужского Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными его результатами.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины. Четвёртый круг, 7 июля. Результаты:

Флавио Коболли (Италия, 22) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3)

Новак Джокович (Сербия, 6) — Алекс де Минор (Австралия, 11) — 1:6, 6:4, 6:4, 6:4

Бен Шелтон (США, 10) — Лоренцо Сонего (Италия) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:1), 7:5

Янник Синнер (Италия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 19) — 3:6, 5:7, 2:2, снятие Димитрова

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.