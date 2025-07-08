Уимблдон-2025, женщины: результаты матчей 7 июля

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В понедельник, 7 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжился розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей восьмого игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, 1/8 финала. Результаты 7 июля

Екатерина Александрова (Россия, 18) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:7 (4:7), 4:6;

(Россия, 18) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:7 (4:7), 4:6; Людмила Самсонова (Россия, 19) — Джессика Бузас-Манейро (Испания) — 7:5, 7:5;

(Россия, 19) — Джессика Бузас-Манейро (Испания) — 7:5, 7:5; Мирра Андреева (Россия, 7) — Эмма Наварро (США, 10) — 6:2, 6:3;

(Россия, 7) — Эмма Наварро (США, 10) — 6:2, 6:3; Ига Швёнтек (Польша, 8) — Клара Таусон (Дания, 23) — 6:4, 6:1.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Чешка покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.