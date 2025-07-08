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Мария Шарапова провела мастер-класс для детей на Уимблдоне

Мария Шарапова провела мастер-класс для детей на Уимблдоне
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова провела мастер-класс для детей на Уимблдоне-2025 вместе с легендарными американцами Бобом и Майком Брайанами (один из ведущих дуэтов в мужском парном теннисе начала XXI века).

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Напомним, в августе Шарапова и братья Брайаны будут включены в Международный зал теннисной славы. Мероприятие пройдёт 21–23 августа (с четверга по субботу прямо перед Открытым чемпионатом США) в Ньюпорте.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

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