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Швёнтек повторила достижение Шараповой 17-летней давности на турнирах Большого шлема

Швёнтек повторила достижение Шараповой 17-летней давности на турнирах Большого шлема
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Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в 12 четвертьфиналов турниров Большого шлема в одиночном разряде с тех пор, как это удалось россиянке Марии Шараповой на Australian Open 2008, сообщает OptaAce в социальной сети X.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 21:05 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Клара Таусон
22
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Швёнтек вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025, обыграв в матче 1/8 финала датчанку Клару Таусон со счётом 6:4, 6:1.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Ига Швёнтек встретится с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой, которая в своём матче 1/8 финала была сильнее испанки Джессики Бузас-Манейро (7:5, 7:5).

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 12 июля.

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