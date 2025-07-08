Швёнтек повторила достижение Шараповой 17-летней давности на турнирах Большого шлема
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Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в 12 четвертьфиналов турниров Большого шлема в одиночном разряде с тех пор, как это удалось россиянке Марии Шараповой на Australian Open 2008, сообщает OptaAce в социальной сети X.
Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 21:05 МСК
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|1
22
Клара Таусон
К. Таусон
Швёнтек вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025, обыграв в матче 1/8 финала датчанку Клару Таусон со счётом 6:4, 6:1.
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Ига Швёнтек встретится с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой, которая в своём матче 1/8 финала была сильнее испанки Джессики Бузас-Манейро (7:5, 7:5).
Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 12 июля.
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