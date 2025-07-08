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Синнер обратился к Димитрову, который снялся с их матча на Уимблдоне, ведя 2:0 по сетам

Синнер обратился к Димитрову, который снялся с их матча на Уимблдоне, ведя 2:0 по сетам
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обратился к 21-й ракетке мира болгарскому теннисисту Григору Димитрову после его снятия их очного матча в 1/8 финала Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		5 2
6 		7 2
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«Выздоравливай скорее, мой друг. Желаю тебе всего самого наилучшего», — написал Синнер на личной странице в социальной сети X.

Димитров получил травму при счёте 2:2 в третьем сете. Он схватился за подмышку сразу после того, как подал эйс. Исходя из движений болгарина, это может быть растяжение правой грудной мышцы. Отметим, на момент получения травмы болгарин вёл по сетам со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Синнер сначала помог Димитрову подняться и добраться до скамьи. А после снятия Янник помогал Григору собрать сумки и проводил его с корта.

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Димитров снялся с Уимблдона, ведя у Синнера — 2:0 по сетам! Янник — в 1/4 финала. LIVE!
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