«Я пыталась, но безуспешно». Швёнтек – о проблемных моментах в игре на траве

Польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что ей трудно даётся при игре на травяном покрытии.
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«Скользить на траве? Бывают моменты, когда это невозможно сделать, если ты опаздываешь к мячу, нет времени на эти маленькие шаги, поэтому я, наверное, пыталась, но безуспешно. Чтобы скользить, ты всегда немного полагаешься на интуицию, хотя в моём случае я никогда точно не понимала, когда именно нужно скользить и как это делать. Тогда я начала наблюдать за другими игроками, в основном за Карлосом, Янником и Новаком, я всегда смотрела, как это делали они. В итоге это возможно, но для этого нужна большая уверенность. Я никогда раньше не играла столько матчей на траве, как в этом году, возможно, потому что у меня и не было времени, чтобы почувствовать уверенность на этом покрытии», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.
Ранее сообщалось, что Швёнтек вышла в четвертьфинал Уимблдона, где встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.
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