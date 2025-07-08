Швёнтек высказалась о Самсоновой перед четвертьфинальным матчем на Уимблдоне

Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о предстоящем четвертьфинальном матче на Уимболдоне против россиянки Людмилы Самсоновой.

«Я знаю, что она может играть очень хорошо. У нас были упорные матчи в прошлом, особенно помню матч в Штутгарте, он был невероятно напряжённым. Это теннисистка, которая любит быстрые покрытия, поэтому для меня не стало сюрпризом, что она так хорошо выступает здесь. У неё большой опыт, она побеждала сильных соперниц, это точно будет серьёзное испытание. Мы в четвертьфинале, а это значит, что она проводит отличный турнир и знает, как играть на этом покрытии. Я буду готовиться так же, как и к любому другому матчу, надеюсь быть готовой», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

Швёнтек вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025, обыграв в матче 1/8 финала датчанку Клару Таусон со счётом 6:4, 6:1. Самсонова, в свою очередь, в своём последнем матче была сильнее испанки Джессики Бузас-Манейро (7:5, 7:5).