Синнер подробно рассказал о своей травме, которую получил в матче с Димитровым

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своё повреждении, которое получил в матче с 21-м номером мирового рейтинга болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала Уимблдона-2025.

«Это произошло очень рано, в первом гейме матча. Падение было довольно неудачным. Я только что пересмотрел видео — на записи всё выглядело не слишком серьёзно, но в тот момент я почувствовал сильный дискомфорт, особенно когда нужно было подавать. Я чувствовал, что что-то не так, так что посмотрим, как всё будет развиваться. Завтра проверим состояние. Здесь, в ATP, хорошие физиотерапевты в любом случае. Врач сказал, что всё в порядке, но завтра мы всё равно сделаем МРТ, чтобы убедиться, что нет ничего серьёзного, что нужно скорректировать», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Отметим, Димитров позже снялся с матча из-за травмы, ведя 2:0 по сетам.