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Синнер подробно рассказал о своей травме, которую получил в матче с Димитровым

Синнер подробно рассказал о своей травме, которую получил в матче с Димитровым
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своё повреждении, которое получил в матче с 21-м номером мирового рейтинга болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		5 2
6 		7 2
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«Это произошло очень рано, в первом гейме матча. Падение было довольно неудачным. Я только что пересмотрел видео — на записи всё выглядело не слишком серьёзно, но в тот момент я почувствовал сильный дискомфорт, особенно когда нужно было подавать. Я чувствовал, что что-то не так, так что посмотрим, как всё будет развиваться. Завтра проверим состояние. Здесь, в ATP, хорошие физиотерапевты в любом случае. Врач сказал, что всё в порядке, но завтра мы всё равно сделаем МРТ, чтобы убедиться, что нет ничего серьёзного, что нужно скорректировать», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Отметим, Димитров позже снялся с матча из-за травмы, ведя 2:0 по сетам.

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