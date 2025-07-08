«Начинаю понимать, кто я». Самсонова – о дебютном выходе в четвертьфинал ТБШ

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала свой дебютный выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Это произошло на Уимблдоне-2025. В четвёртом круге Самсонова (19) со счётом 7:5, 7:5 одолела 62-ю ракетку мира из Испании Джессику Бузас Манейро.

«Это мой первый четвертьфинал на ТБШ, так что для меня это очень эмоционально. Матч был очень тяжёлым, соперница показывала потрясающий теннис на траве всю эту неделю. Честно говоря, не знаю, как мне удалось выжить. Мой тренер всегда говорил, что я могу хорошо играть на этом покрытии, и это придавало мне уверенности с самого начала. Постепенно я начинаю понимать, кто я, какой я игрок, складываю все части мозаики воедино. Этот результат — плод многих лет работы», — приводит слова Самсоновой Punto de Break.

В четвертьфинале Уимблдона Самсонова сыграет с представительницей Польши Игой Швёнтек.