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«Мы потеряли ощущение происходящего». Синнер – о ходе матча против Димитрова на Уимблдоне

«Мы потеряли ощущение происходящего». Синнер – о ходе матча против Димитрова на Уимблдоне
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Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о ходе матча против болгарина Григора Димитрова в четвёртом круге Уимблдона.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		5 2
6 		7 2
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«Он невероятно подавал — очень точно и очень быстро. Отлично варьировал игру, и, несмотря на лёгкий ветер, он использовал его максимально грамотно. Мне казалось, что я хорошо подготовился к матчу, но его реализация оказалась даже лучше. Он показывал великолепный теннис. После того как закрыли крышу, мы немного потеряли ощущение происходящего, но у нас были хорошие розыгрыши до начала третьего сета. Он продемонстрировал, на что способен. Жаль, что произошло потом. Желаю ему скорейшего восстановления», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Димитров получил травму при счёте 2:2 в третьем сете и снялся с матча. Он схватился за подмышку сразу после того, как подал эйс. Исходя из движений болгарина, это может быть растяжение правой грудной мышцы. Отметим, на момент получения травмы Григор вёл по сетам со счётом 2:0.

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