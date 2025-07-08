Синнер рассказал, была ли у него возможность поговорить с Димитровым после травмы

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, успел ли он поговорить с Григором Димитровым после его снятия с их очного матча в 1/8 финала Уимблдона-2025.
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— У вас была возможность поговорить с Григором после того, как он покинул корт? Как вы понимаете, что с ним произошло и куда он пойдёт дальше?
— Не знаю. Я его видел, но в таких ситуациях он с командой. Я не хочу сближаться. Мы хорошие друзья, но это очень тяжёлый момент. Для меня идти туда и говорить… Я не думаю, что это подходящий момент. Я ничего не знаю сейчас, — сказал Синнер на пресс-конференции после матча.
Ранее сообщалось, что Синнер сначала помог Димитрову подняться и добраться до скамьи. А после снятия Янник помогал Григору собрать сумки и проводил его с корта. Болгарин снялся с матча из-за травмы, ведя 2:0 по сетам.
Синнер и Соболенко вместе потренировались на Уимблдоне
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