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Синнер рассказал, была ли у него возможность поговорить с Димитровым после травмы

Синнер рассказал, была ли у него возможность поговорить с Димитровым после травмы
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, успел ли он поговорить с Григором Димитровым после его снятия с их очного матча в 1/8 финала Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		5 2
6 		7 2
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

— У вас была возможность поговорить с Григором после того, как он покинул корт? Как вы понимаете, что с ним произошло и куда он пойдёт дальше?
— Не знаю. Я его видел, но в таких ситуациях он с командой. Я не хочу сближаться. Мы хорошие друзья, но это очень тяжёлый момент. Для меня идти туда и говорить… Я не думаю, что это подходящий момент. Я ничего не знаю сейчас, — сказал Синнер на пресс-конференции после матча.

Ранее сообщалось, что Синнер сначала помог Димитрову подняться и добраться до скамьи. А после снятия Янник помогал Григору собрать сумки и проводил его с корта. Болгарин снялся с матча из-за травмы, ведя 2:0 по сетам.

Синнер и Соболенко вместе потренировались на Уимблдоне

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