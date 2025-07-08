Димитров снялся, ведя 2:0 у Синнера, громкий трансфер «Краснодара». Главное к  утру

Болгарский теннисист Григор Димитров из-за травмы снялся с матча 1/8 финала Уимблдона, ведя 2:0 по сетам у итальянца Янника Синнера, «Краснодар» и «Осер» договорились о трансфере полузащитника Гаэтана Перрена, который стал лучшим ассистентом Лиги 1 в прошлом сезоне, представительница Польши Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».