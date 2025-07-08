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8 июля главные новости спорта, хоккей, футбол, теннис, НХЛ, Уимблдон

Димитров снялся, ведя 2:0 у Синнера, громкий трансфер «Краснодара». Главное к  утру
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Болгарский теннисист Григор Димитров из-за травмы снялся с матча 1/8 финала Уимблдона, ведя 2:0 по сетам у итальянца Янника Синнера, «Краснодар» и «Осер» договорились о трансфере полузащитника Гаэтана Перрена, который стал лучшим ассистентом Лиги 1 в прошлом сезоне, представительница Польши Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Димитров снялся с матча с Синнером в 1/8 финала Уимблдона-2025, ведя 2:0 по сетам.
  2. «Краснодар» согласовал трансфер лучшего ассистента Лиги 1 Перрена — Романо.
  3. Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала Уимблдона, где сыграет с Людмилой Самсоновой.
  4. Луис Диас согласовал условия контракта с «Баварией» вопреки интересу «Барселоны» — Bild.
  5. «Вашингтон» подписал контракт с экс-нападающим «Салавата» Шелдоном Ремпалом.
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