Димитров снялся, ведя 2:0 у Синнера, громкий трансфер «Краснодара». Главное к утру
Болгарский теннисист Григор Димитров из-за травмы снялся с матча 1/8 финала Уимблдона, ведя 2:0 по сетам у итальянца Янника Синнера, «Краснодар» и «Осер» договорились о трансфере полузащитника Гаэтана Перрена, который стал лучшим ассистентом Лиги 1 в прошлом сезоне, представительница Польши Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Димитров снялся с матча с Синнером в 1/8 финала Уимблдона-2025, ведя 2:0 по сетам.
- «Краснодар» согласовал трансфер лучшего ассистента Лиги 1 Перрена — Романо.
- Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала Уимблдона, где сыграет с Людмилой Самсоновой.
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