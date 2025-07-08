Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 8 июля

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей девятого игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, 1/4 финала. Расписание 8 июля (время московское):

15:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Лаура Зигемунд (Германия);

17:00. Аманда Анисимова (США, 12) – Анастасия Павлюченкова (Россия).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Чешка покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.