Соболенко — Зигемунд: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала Уимблдона-2025
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Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) пройдут матчи 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, которая занимает 104-ю строчку рейтинга.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
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104
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Начало матча запланировано на 15:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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