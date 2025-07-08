Анисимова — Павлюченкова: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала Уимблдона-2025

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) пройдут матчи 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня 50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встретится с представительницей США Амандой Анисимовой, которая занимает 12-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 17:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.