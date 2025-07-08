Уимблдон-2025, мужчины: расписание матчей 8 июля

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей девятого игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, четвертьфиналы. Расписание 8 июля (время московское):

15:00. Тейлор Фриц (США) — Карен Хачанов (Россия);

17:00. Кэмерон Норри (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания).

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).