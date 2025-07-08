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Арина Соболенко — Лаура Зигемунд: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона — 2025 начнётся не ранее 15:30 мск

Соболенко — Зигемунд: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона — не ранее 15:30
Арина Соболенко
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Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) пройдут матчи 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, которая занимает 104-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко — Лаура Зигемунд.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Это третья очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA. Предыдущие матчи заканчивались победой белорусской спортсменки.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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