Павлюченкова — Анисимова: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона — не ранее 17:00

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) пройдут матчи 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня 50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встретится с представительницей США Амандой Анисимовой, которая занимает 12-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасия Павлюченкова — Аманда Анисимова.

Это четвёртая очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA. Предыдущие матчи заканчивались победой американской спортсменки.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.