Павлюченкова — Анисимова: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона — не ранее 17:00
Поделиться
Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) пройдут матчи 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня 50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встретится с представительницей США Амандой Анисимовой, которая занимает 12-ю строчку рейтинга.
Начало матча запланировано на 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасия Павлюченкова — Аманда Анисимова.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
50
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Это четвёртая очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA. Предыдущие матчи заканчивались победой американской спортсменки.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июля 2025
-
14:53
-
14:42
-
14:30
-
14:01
-
14:00
-
14:00
-
13:32
-
13:26
-
13:19
-
13:17
-
12:56
-
12:41
-
12:30
-
12:27
-
12:19
-
12:18
-
12:10
-
11:45
-
11:23
-
11:03
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
10:13
-
10:04
-
10:00
-
09:54
-
09:48
-
09:42
-
09:33
-
09:28
-
09:28
-
09:24