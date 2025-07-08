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Кэмерон Норри — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько матч 1/4 финала Уимблдона-2025

Кэмерон Норри — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько матч 1/4 финала Уимблдона-2025
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Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках седьмого игрового дня 61-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который занимает вторую строчку рейтинга ATP.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Кэмерон Норри
61
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч начнётся не ранее 17:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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