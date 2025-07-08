Кэмерон Норри — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько матч 1/4 финала Уимблдона-2025

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках седьмого игрового дня 61-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который занимает вторую строчку рейтинга ATP.

Матч начнётся не ранее 17:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.