«Я буду стараться изо всех сил». Самсонова — о шансах в 1/4 финала Уимблдона-2025

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о своих шансах на Уимблдоне-2025 после победы над испанкой Бузас Манейро в 1/8 финала турнира. Россиянка также поделилась воспоминаниями о соревнованиях в Лондоне.

— «Шлемы» отличаются от других турниров, тут другое давление. Как только приезжаешь на «Шлем», чувствуешь это давление. Думаю, все его чувствуют, поэтому это так тяжело. Не знаю почему, может, потому, что эти турниры называются «Большой шлем» и все о них мечтают?

— Вы сказали, что очень много эмоций у вас от выхода в ваш первый четвертьфинал. А какие эмоции от того, что можете пройти ещё дальше?

— Это невероятно, оказаться в таком положении, получить шанс играть в четвертьфинале «Большого шлема». Во-вторых, я снова постараюсь показать свою игру, сыграть как можно лучше. Я буду стараться изо всех сил, полагаю, я могу провести отличный матч.

— Какие у вас первые воспоминания об Уимблдоне, когда вы ещё просто его смотрели? Думали ли тогда о будущем, о том, как тоже сможете играть здесь?

— У меня отличные воспоминания, когда была здесь юниоркой и смотрела на лучших игроков мира. Это было потрясающе, я думала: вот было бы классно, если я однажды и я смогу сюда попасть. Конечно, я смотрела Уимблдон и в детстве, но лучшие воспоминания – по юниорам. Это невероятно, я мечтала об этом, — сказала Самсонова на пресс-конференции.

В 1/4 финала Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сыграет с Игой Швёнтек. Матч состоится завтра, 9 июля.