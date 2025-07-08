Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова рассказала, как повлияла на неё победа над Пегулой в Берлине

Людмила Самсонова рассказала, как повлияла на неё победа над Пегулой в Берлине
Людмила Самсонова
Комментарии

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась по поводу победы над третьей ракеткой мира из США Джессикой Пегулой на турнире в Берлине. Россиянка оказалась сильнее американки во втором круге соревнований.

Берлин. 2-й круг
18 июня 2025, среда. 17:10 МСК
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 8 		7 7 7
7 10 		5 6 5
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

— Насколько матч против Пегулы в Берлине был важен для вашей уверенности на траве в этом году?
— Знаете, когда тебе надо подняться на гору? Вот на это было похоже. Выиграв этот матч, я сделала нечто особенное. Что-то, что искала долгое время. Этот матч придал мне огромную уверенность, невероятный матч, — сказала Самсонова на пресс-конференции.

В 1/4 финала Уимблдона Людмила Самсонова сыграет с Игой Швёнтек.

Материалы по теме
«Я буду стараться изо всех сил». Самсонова — о шансах в 1/4 финала Уимблдона-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android