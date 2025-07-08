Людмила Самсонова рассказала, как повлияла на неё победа над Пегулой в Берлине

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась по поводу победы над третьей ракеткой мира из США Джессикой Пегулой на турнире в Берлине. Россиянка оказалась сильнее американки во втором круге соревнований.

— Насколько матч против Пегулы в Берлине был важен для вашей уверенности на траве в этом году?

— Знаете, когда тебе надо подняться на гору? Вот на это было похоже. Выиграв этот матч, я сделала нечто особенное. Что-то, что искала долгое время. Этот матч придал мне огромную уверенность, невероятный матч, — сказала Самсонова на пресс-конференции.

В 1/4 финала Уимблдона Людмила Самсонова сыграет с Игой Швёнтек.