Самсонова: выход в 1/4 финала Уимблдона — один из самых важных моментов в моей карьере

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась по поводу выхода в 1/4 финала Уимблдона-2025. Спортсменка заявила, что это важный момент в её спортивной карьере.

— Спрошу об этом турнире. Это главное достижение в вашей карьере на данный момент?

— Может, наряду с финалами на тысячниках, в Пекине и Монреале. Да, они другие, но очень похожи.

— Самые эмоциональные?

— Определённо, да, — сказала Самсонова на пресс-конференции.

В четвертьфинале престижных соревнований в Лондоне российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с польской спортсменкой Игой Швёнтек. Матч состоится 9 июля.