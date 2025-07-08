Людмила Самсонова: я всегда смотрела матчи Шараповой, она была моим кумиром

Российская теннисистка Людмила Самсонова заявила, что следила за карьерой и матчами пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой на Уимблдоне. Она также отметила испанку Гарбинье Мугурусу.

— Вы сказали, что в детстве смотрели Уимблдон, какие игроки больше всего запомнились?

— Шарапова. Я всегда смотрела матчи Марии, она была моим кумиром. И ещё помню, как смотрела Гарбинье Мугурусу, когда она выиграла этот турнир.

— Что вас больше всего восхищало в Марии и Гарбинье?

— Она была потрясающей, такой сильной психологически. И Гарбинье тоже, они обе классные.

— А что чувствовали, когда они поднимали трофей?

— О том, что я бы тоже однажды так хотела. Сделать то же самое, — сказала Самсонова на пресс-конференции.

В 1/4 финала Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сыграет с Игой Швёнтек. Матч состоится завтра, 9 июля.