Кто выиграет Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде?

Сегодня, 8 июля, продолжается Уимблдон-2025. На травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета будут сыграны матчи стадии 1/4 финала.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и предсказать имя победительницы престижных соревнований.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова, которая в этом году завершила выступление в третьем круге.

В женской сетке соревнований в четвертьфинал вышли три российские теннисистки — Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева. Павлюченкова сыграет с американкой Амандой Анисимовой, Самсонова — с полькой Игой Швёнтек, Андреева — со швейцаркой Белиндой Бенчич.