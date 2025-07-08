Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто выиграет Уимблдон-2025 в мужском одиночном разряде?

Кто выиграет Уимблдон-2025 в мужском одиночном разряде?
Комментарии

Сегодня, 8 июля, продолжается Уимблдон-2025. На травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета будут сыграны матчи четвёртого круга.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и предсказать имя победителя престижных соревнований.

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

В мужской сетке турнира выступление продолжает только Карен Хачанов. В четвертьфинале соревнований он встретится с американцем Тейлором Фрицем. В первом круге борьбу завершили россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Андрей Рублёв проиграл в четвёртом круге.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Материалы по теме
Главная драма Уимблдона. Синнер долго утешал Димитрова, который снялся, ведя 2:0 по сетам
Главная драма Уимблдона. Синнер долго утешал Димитрова, который снялся, ведя 2:0 по сетам
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android