«Рад, что Роджер это увидел». Новак Джокович высказался о победе над де Минором
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Сербский теннисист 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович прокомментировал победу над австралийским теннисистом Алексом де Минором в 1/8 финала Уимблдона-2025. Он также отметил, что на трибунах в этот момент был его давний коллега швейцарец Роджер Федерер.
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:40 МСК
11
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 3
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Тяжёлый матч, рад, что прошёл дальше. Алекс де Минор и ветер — непростые соперники! Рад, что Роджер Федерер это увидел. Четвертьфинал, idemooo!» — написал Джокович в социальных сетях.
В четвертьфинале соревнований в Лондоне Новак Джокович сыграет с 24-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли, который был сильнее 38-летнего Марина Чилича из Хорватии.
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