«Рад, что Роджер это увидел». Новак Джокович высказался о победе над де Минором

Сербский теннисист 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович прокомментировал победу над австралийским теннисистом Алексом де Минором в 1/8 финала Уимблдона-2025. Он также отметил, что на трибунах в этот момент был его давний коллега швейцарец Роджер Федерер.

«Тяжёлый матч, рад, что прошёл дальше. Алекс де Минор и ветер — непростые соперники! Рад, что Роджер Федерер это увидел. Четвертьфинал, idemooo!» — написал Джокович в социальных сетях.

В четвертьфинале соревнований в Лондоне Новак Джокович сыграет с 24-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли, который был сильнее 38-летнего Марина Чилича из Хорватии.